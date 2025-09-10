Рязань
В «белом списке» сайтов оказались «ВКонтакте», Wildberries, «Кинопоиск» и РЖД
В «белом списке» сайтов оказались «ВКонтакте», Wildberries, «Кинопоиск» и РЖД. С перечнем онлайн-ресурсов, которые будут работать при ограничениях мобильного интернета, ознакомился 9 сентября «Ъ».

Отмечается, что в «белый список» сайтов Минцифры планирует включить 57 наименований сервисов. Среди них:

  • «ВКонтакте», «Яндекс», ОК, Mail.ru, Wildberries, Ozon, «Госуслуги», «Дзен», Avito;
  • Сбербанк, Т-Банк, ВТБ, Альфа-банк, «Банки. ру»;
  • Rutube, 2GIS, «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком», МТС и Т2;
  • РЖД, TuTu.ru, Gismeteo, ритейлер DNS, «Почта России»;
  • НСПК, ЮниКредит Банк, ГПБ-банк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк;
  • сайты правительства, АП и ФНС, ресурсы дистанционного электронного голосования, ПОС и «Госвеб»;
  • X5 Retail Group, «Магнит», «Кинопоиск» и «Иви», платформа HH.ru;
  • «РИА Новости», «Комсомольская правда», «Лента. ру», РБК и Pikabu;
  • «Аптека. ру», сервис продажи авто «Дром», DRIVE2, IXBT, сайт «Лемана ПРО».

Также говорилось, что в список якобы планируют включить букмекерскую компанию «Фонбет». Однако Минцифры в своем Telegram-канале опровергло информацию.

Ранее в министерстве анонсировали расширение «белого списка» сайтов.