Трамп анонсировал разговор с Путиным в ближайшее время

«Я не исключаю, что мы поговорим с Путиным на этой или следующей неделе», — заявил американский президент. Общение пройдет по телефонному звонку. Предварительные темы обсуждения не указываются.

Дональд Трамп анонсировал разговор с Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на Fox News.

