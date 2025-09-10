Стало известно о пострадавшем в серьезном ДТП в Рязанской области
ДТП произошло 9 сентября, примерно в 21:25, около дома № 2 по улице Ленина в рабочем поселке Елатьма Касимовского района. По предварительной информации ГАИ, 29-летний житель Москвы, управляя автомобилем «Белджи», столкнулся с мотоциклом «Рейсер», за рулем которого был 17-летний местный житель. Несовершеннолетний получил травмы. Его доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что после ДТП в машине сработали подушки безопасности, правая часть кузова получила серьезные механические повреждения.