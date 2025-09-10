Рязанские онкологи удалили пациенту опухоль щитовидной железы через рот

Рязанские онкологи удалили пациенту опухоль щитовидной железы через рот. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба регионального минздрава.

На УЗИ, проведенном медиками онкологической поликлиники, выяснилось, что у 40-летнего мужчины опухоль щитовидной железы. Произведенная биопсия доказала ее злокачественность.

Пациента направили в отделение опухолей головы и шеи ОКОД на оперативное вмешательство рансоральным эндоскопическим доступом, то есть удаление щитовидной железы через рот.

«Данная методика зарекомендовала себя как альтернатива стандартному хирургическому вмешательству, но подходит не всем пациентам и имеет свои показания. При этом существует ряд преимуществ — это низкая кровопотеря, отсутствие разреза на шее, минимальная травматичность и активизация в тот же день», — говорится в сообщении.

По данным минздрава, на данный момент пациент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением у врача — онколога. Отмечается, что операция прошла успешно.