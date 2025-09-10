Рязанка пожаловалась на поведение пьяных мужчин

Рязанка пожаловалась на поведение пьяных мужчин. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». В одном из парков города произошел инцидент с участием двух пьяных мужчин, которые агрессивно повели себя по отношению к женщине. По словам пострадавшей, она мирно сидела на лавочке, когда к ней подошли двое мужчин в возрасте около 40-45 лет и попросили немного подвинуться, чтобы занять место рядом. Женщина вежливо согласилась и предложила им присесть. Однако, когда один из мужчин задал вопрос о ее имени, она ответила, что не видит смысла делиться этой информацией. В ответ на это он ударил ее по голове своим телефоном. Пострадавшая призывает всех быть внимательными и осторожными в подобных ситуациях.