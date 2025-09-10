Рязанец за деньги стал номинальным директором ООО

Рязанец за деньги стал номинальным директором ООО. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2024 года 19-летний молодой человек отдал копию документа неустановленным лицам за вознаграждение. Его оформили в качестве подставного руководителя коммерческой организации и оформили сделку купли-продажи 100% доли в уставном капитале.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении рязанца, обвиняемого по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление паспорта для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице).

Подсудимый признал вину и раскаялся.

Ему назначили 200 часов обязательных работ.