Рязанцы рассказали об онанисте в Кальном
По словам местной жительницы, онаниста заметили в районе остановки «Кальное». «Голубая однотонная футболка, темные штаны. Рост примерно 170. Стандартного телосложения. Волосы либо очень светлые, либо лысый. Глаза стеклянные, пустые, явно нетрезвый. Без усов и бороды», — описала внешность мужчины женщина. Рязанцы просят полицейских разобраться в ситуации.
