Рязанцам рассказали о преимуществах нового ЖК «Полярная звезда»

На улице Новоселов за сквером в честь генерала Скобелева в Рязани появится новый ЖК «Полярная звезда». В ГК «Зеленый сад — наш дом» рассказали о его преимуществах, которые обязательно оценят современные женщины.
В «Полярной звезде» представлены следующие планировки: от студии до «Евро-4» с мастер-спальней и кабинетом. На территории комплекса установлены камеры, тревожные кнопки, работает круглосуточная охрана. Также располагаются магазины, салоны, фитнес и ПВЗ.
Во дворе есть игровая и спортивная площадки, наземная и подземная парковка с семейными машиноместами.
Рядом с ЖК находятся два детских сада, две школы, поликлиника, стоматология.
Узнать о старте продаж квартир можно по ссылке:
Застройщик: ООО «ЗЕЛЕНЫЙ САД — РЯЗАНЬСИТИ», проектная декларация № 62-000430 от 05.09.2025.