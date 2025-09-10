Рязанцам рассказали о преимуществах нового ЖК «Полярная звезда»

На улице Новоселов за сквером в честь генерала Скобелева в Рязани появится новый ЖК «Полярная звезда». В ГК «Зеленый сад — наш дом» рассказали о его преимуществах, которые обязательно оценят современные женщины.

В «Полярной звезде» представлены следующие планировки: от студии до «Евро-4» с мастер-спальней и кабинетом. На территории комплекса установлены камеры, тревожные кнопки, работает круглосуточная охрана. Также располагаются магазины, салоны, фитнес и ПВЗ.

Во дворе есть игровая и спортивная площадки, наземная и подземная парковка с семейными машиноместами.

Рядом с ЖК находятся два детских сада, две школы, поликлиника, стоматология.

Узнать о старте продаж квартир можно по ссылке: https://www.green-garden.ru/actions/id 354 /?utm_source=smi_soc_seti_ipoteka 10 .09

Застройщик: ООО «ЗЕЛЕНЫЙ САД — РЯЗАНЬСИТИ», проектная декларация № 62-000430 от 05.09.2025.