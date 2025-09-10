Россиянам рассказали о рисках покупки банковских карт с балансом

Отмечается, что карты с балансом чаще всего покупают на онлайн-барахолках и в Telegram-каналах. Однако, как заявили в Роскачестве, это всегда обман. Аферисты предлагают карты с балансом по цене значительно ниже номинала (например, карту с номиналом 10 тысяч рублей продают за две тысячи). Иногда мошенники требуют предоплату, после чего исчезают. Кроме этого, существует схема обмана с фиктивными гарантиями, когда в сделке участвует «третья сторона», создающая видимость безопасности.

Россиянам рассказали о рисках покупки банковских карт с балансом. Об этом 10 сентября сообщило ТАСС со ссылкой на Роскачество.

Отмечается, что карты с балансом чаще всего покупают на онлайн-барахолках и в Telegram-каналах. Однако, как заявили в Роскачестве, это всегда обман.

Аферисты предлагают карты с балансом по цене значительно ниже номинала (например, карту с номиналом 10 тысяч рублей продают за две тысячи). Иногда мошенники требуют предоплату, после чего исчезают.

Кроме этого, существует схема обмана с фиктивными гарантиями, когда в сделке участвует «третья сторона», создающая видимость безопасности.

По данным Роскачества, наиболее опасный вариант — вовлечение в преступную деятельность под видом работы «дропом». Отмечается, что в этом случае человек обналичивает средства через банкоматы, что ведет к прямой уголовной ответственности.