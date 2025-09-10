Россиянам пришлось больше работать за те же зарплаты

68% респондентов заявили, что их нагрузка стала больше, а оплату труда не подняли. Почти половина опрошенных отметили, что им часто дают задания, которые не касаются их обязанностей. Еще 42% заявили, что в их организациях более полутора лет не проводилась индексация зарплат.

Россиянам пришлось больше работать за те же зарплаты. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на исследование сервиса «Выберу. ру».

