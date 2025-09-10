Россиянам посоветовали заранее предупреждать банки о смене номера телефона

Россиянам посоветовали заранее предупреждать банки о смене номера телефона. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сенатора и председательницу Социал-демократического союза женщин Ольгу Епифанову.

По ее словам, мера поможет избежать ограничений на снятие наличных. Это связано с новыми правилами, по которым банки могут блокировать операции, если действия клиента кажутся подозрительными.

Подобные ограничения могут возникнуть при нетипичных операциях, таких как снятие денег в непривычное время или месте, при крупных суммах или смене номера телефона. Для предотвращения проблем важно своевременно уведомлять банк о любых изменениях в контактных данных, бережно обращаться с мобильными устройствами и внимательно относиться к уведомлениям от банка.

Сенатор предложила использовать современные технологии для предотвращения мошенничества и развивать сервисы, позволяющие доверенным лицам подтверждать операции. Это поможет повысить безопасность без создания лишних неудобств для клиентов.