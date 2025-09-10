Россиянам напомнили о штрафах и арестах за поцелуи в общественных местах

Поцелуи в общественных местах могут грозить штрафом, сообщила «SHOT ПРОВЕРКА» со ссылкой на юриста Яну Бондаренко. Такие проявления чувств могут быть расценены как мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ) и влечь штраф 500-1500 рублей или административный арест до 15 суток. Бондаренко рекомендовала осторожность в парках, метро, кино, магазинах и ресторанах — окружающие могут снять на видео и обратиться в полицию. Канал просит учитывать эти риски.

Юрист Яна Бондаренко в интервью Telegram-каналу «SHOT ПРОВЕРКА» предупредила россиян о возможных последствиях поцелуев в общественных местах.

По ее словам, такие проявления чувств могут быть расценены как мелкое хулиганство, что согласно статье 20.1 КоАП РФ может привести к штрафу от 500 до 1500 рублей или даже к административному аресту на срок до 15 суток.

Бондаренко подчеркнула, что гражданам следует быть осторожнее с выражением своих чувств в парках, метро, кинотеатрах, магазинах и ресторанах, поскольку окружающие могут зафиксировать их на видео и обратиться в полицию. Канал призывает всех учитывать эти риски и проявлять осторожность.