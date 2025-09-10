Прокуратура через суд добилась строительства водозаборного узла в селе Льгово

Прокуратура Рязанского района провела проверку исполнения законодательства в сфере водоснабжения населения в селе Льгово, в котором проживает более 1,7 тыс. человек. Выяснилось, что в населенном пункте централизованная система холодного водоснабжения работает ненадлежащим образом. Главе администрации района было внесено представление, однако нарушения не устранили. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать орган местного самоуправления обеспечить финансирование и выполнение мероприятий по строительству водозаборного узла с подключением к существующим сетям водоснабжения. Заявленные требования судом удовлетворены.

Прокуратура через суд добилась строительства водозаборного узла в селе Льгово. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Прокуратура Рязанского района провела проверку исполнения законодательства в сфере водоснабжения населения в селе Льгово, в котором проживает более 1,7 тыс. человек. Выяснилось, что в населенном пункте централизованная система холодного водоснабжения работает ненадлежащим образом.

Главе администрации района было внесено представление, однако нарушения не устранили.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать орган местного самоуправления обеспечить финансирование и выполнение мероприятий по строительству водозаборного узла с подключением к существующим сетям водоснабжения. Заявленные требования судом удовлетворены.