Президентская библиотека рассказала о роли Рязани в стратегии Кутузова

16 сентября отмечается 278-летие со дня рождения русского полководца Михаила Кутузова. В пресс-службе Президентской библиотеки рассказали РЗН. Инфо, что изучение личной переписки Кутузова раскрыло интересные детали его военных планов, связанных с Рязанью, в период Отечественной войны 1812 года.

В библиотеке выяснили, что в письмах Кутузов уверенно утверждал — находясь в Рязани, можно не бояться французов. Эксперты поделились, что в одном из писем к зятю, Матвею Федоровичу Толстому, полководец отметил: «Ни один француз сюда не зайдет», демонстрируя уверенность в безопасности города и, вместе с тем, его стратегическую важность как тыла.

Как отметили в Президентской библиотеке, главную линию борьбы Кутузов видел не в Москве, а на Калужской дороге. В одном из писем он предупреждает дочь о необходимости уехать подальше от «театра войны».

Эксперты подчеркнули, что такая осторожность и продуманность в плане позволили Кутузову сохранить силы армии для решающих побед, в том числе при Чернишне и Красном. Личная переписка полководца, представленная в коллекциях Президентской библиотеки, помогает лучше понять не только ход военных действий, но и заботу Кутузова о семье и единстве Российской армии.

Фото — пресс-служба Президентской библиотеки