Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
Сбт, 13
17°
ЦБ USD 84.92 1.68 11/09
ЦБ EUR 99.82 1.79 11/09
Нал. USD 85.10 / 84.00 10/09 18:30
Нал. EUR 99.30 / 100.49 10/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
537
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 318
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 549
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 052
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Президентская библиотека рассказала о роли Рязани в стратегии Кутузова
В библиотеке выяснили, что в письмах Кутузов уверенно утверждал — находясь в Рязани, можно не бояться французов. Эксперты поделились, что в одном из писем к зятю, Матвею Федоровичу Толстому, полководец отметил: «Ни один француз сюда не зайдет», демонстрируя уверенность в безопасности города и, вместе с тем, его стратегическую важность как тыла. Как отметили в Президентской библиотеке, главную линию борьбы Кутузов видел не в Москве, а на Калужской дороге. В одном из писем он предупреждает дочь о необходимости уехать подальше от «театра войны».

16 сентября отмечается 278-летие со дня рождения русского полководца Михаила Кутузова. В пресс-службе Президентской библиотеки рассказали РЗН. Инфо, что изучение личной переписки Кутузова раскрыло интересные детали его военных планов, связанных с Рязанью, в период Отечественной войны 1812 года.

В библиотеке выяснили, что в письмах Кутузов уверенно утверждал — находясь в Рязани, можно не бояться французов. Эксперты поделились, что в одном из писем к зятю, Матвею Федоровичу Толстому, полководец отметил: «Ни один француз сюда не зайдет», демонстрируя уверенность в безопасности города и, вместе с тем, его стратегическую важность как тыла.

Как отметили в Президентской библиотеке, главную линию борьбы Кутузов видел не в Москве, а на Калужской дороге. В одном из писем он предупреждает дочь о необходимости уехать подальше от «театра войны».

Эксперты подчеркнули, что такая осторожность и продуманность в плане позволили Кутузову сохранить силы армии для решающих побед, в том числе при Чернишне и Красном. Личная переписка полководца, представленная в коллекциях Президентской библиотеки, помогает лучше понять не только ход военных действий, но и заботу Кутузова о семье и единстве Российской армии.

Фото — пресс-служба Президентской библиотеки