Опубликован прогноз погоды на 11 сентября в Рязанской области
В четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 4-9 м/с. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью 4…9°С, днем 18…23°С.
Опубликован прогноз погоды на 11 сентября в Рязанской области. Информацию разместил региональный ЦГМС.
В четверг ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, восточный, 4-9 м/с. Ночью и утром возможен туман.
Температура воздуха ночью 4…9°С, днем 18…23°С.