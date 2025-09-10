Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
20°
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
ЦБ USD 83.24 0.9 10/09
ЦБ EUR 98.03 1.46 10/09
Нал. USD 85.10 / 84.00 10/09 12:57
Нал. EUR 99.40 / 100.49 10/09 12:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 103
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 334
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 957
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 527
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Несколько улиц в Рязани остались без холодной воды
С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: Касимовское шоссе, дома №№ 38, 38 (ГБУ РО ГКССМП), 38 корпус 1, 42, 42 (ГАУ ДПО Учебный центр МТСЗН РО), 42 корпус 1; улица Новоселов, дома №№ 15, 15 корпус 1, 17, 17 корпус 2, 19, 19 корпус 1; улица Советской Армии, дома №№ 1/34, 3, 3 корпус 1, 5, 5 (МБУДО ЦДТ Октябрьский), 5 корпус 1, 5 корпус 2, 7, 7 (МБУ СШ Вымпел), 7 (МБУДО СД (Ю) ТТ Мечта), 7 корпус 1 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 3), 7 корпус 1; улица Тимакова, дом № 12 корпус 1.

Несколько улиц в Рязани остались без холодной воды 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • Касимовское шоссе, дома №№ 38, 38 (ГБУ РО ГКССМП), 38 корпус 1, 42, 42 (ГАУ ДПО Учебный центр МТСЗН РО), 42 корпус 1;
  • улица Новоселов, дома №№ 15, 15 корпус 1, 17, 17 корпус 2, 19, 19 корпус 1;
  • улица Советской Армии, дома №№ 1/34, 3, 3 корпус 1, 5, 5 (МБУДО ЦДТ Октябрьский), 5 корпус 1, 5 корпус 2, 7, 7 (МБУ СШ Вымпел), 7 (МБУДО СД (Ю) ТТ Мечта), 7 корпус 1 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 3), 7 корпус 1;
  • улица Тимакова, дом № 12 корпус 1.

Также холодную воду отключат с 10:30 до 17:00 по адресам:

улица Земнухова, дома №№ 2,3.