Несколько улиц в Рязани остались без холодной воды

С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: Касимовское шоссе, дома №№ 38, 38 (ГБУ РО ГКССМП), 38 корпус 1, 42, 42 (ГАУ ДПО Учебный центр МТСЗН РО), 42 корпус 1; улица Новоселов, дома №№ 15, 15 корпус 1, 17, 17 корпус 2, 19, 19 корпус 1; улица Советской Армии, дома №№ 1/34, 3, 3 корпус 1, 5, 5 (МБУДО ЦДТ Октябрьский), 5 корпус 1, 5 корпус 2, 7, 7 (МБУ СШ Вымпел), 7 (МБУДО СД (Ю) ТТ Мечта), 7 корпус 1 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 3), 7 корпус 1; улица Тимакова, дом № 12 корпус 1.