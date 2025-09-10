На трассе М-5 в Самарской области в ДТП погибли двое

В понедельник, 8 сентября, в Камышлинском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 63.ru.

Авария случилось на 1175-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Отмечается, что водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗ», выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Sitrak, за рулем которого был водитель 1998 года рождения.

На месте ДТП погибли водитель «Газели» и пассажир 1985 года рождения.

Полицейские установят все обстоятельства трагедии.

Фото 63.ru предоставили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС и ГУ МВД России по Самарской области