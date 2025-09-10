На футболиста Федора Смолова завели уголовное дело

Отмечается, что уголовное дело возбуждено из-за драки, которая произошла в «Кофемании» на Большой Никитской в Москве 28 мая 2025 года. Отмечается, что Смолов ударил двоих мужчин. Предположительно, футболисту не понравилось, что они громко обсуждали его и оскорбляли. RT выяснил, что у одного из участников конфликта зафиксирован перелом нижней челюсти и стенки глазницы. При этом Смолов заплатил одному из пострадавших один миллион рублей.

На бывшего нападающего «Краснодара» Федора Смолова завели уголовное дело из-за драки. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Фото: Telegram-канал Федора Смолова