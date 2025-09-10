На девяти улицах Рязани пропал свет из-за аварии
Электричества нет по следующим улицам: Пугачева; Разина; Космодемьянской; Трудовая; Ломоносова; Куйбышевское шоссе; Рытикова; Гастелло; Кошевого. Ремонтные бригады проводят работы по восстановлению, уточнили в РГРЭС. Восстановление планируется в течение четырех часов с момента отключения.
Позже в РГРЭС назвали причину отключения света.