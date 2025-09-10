Рязань
На девяти улицах Рязани пропал свет из-за аварии
На девяти улицах Рязани пропал свет из-за аварии. Об этом РЗН. Инфо рассказали в городских электросетях 10 сентября.

Электричества нет по следующим улицам:

  • Пугачева;
  • Разина;
  • Космодемьянской;
  • Трудовая;
  • Ломоносова;
  • Куйбышевское шоссе;
  • Рытикова;
  • Гастелло;
  • Кошевого.

Ремонтные бригады проводят работы по восстановлению, уточнили в РГРЭС. Восстановление планируется в течение четырех часов с момента отключения.

Позже в РГРЭС назвали причину отключения света.