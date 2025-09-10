МВД сообщило, что у мигрантов остался один день для легализации в России

Мигранты, находящиеся в России нелегально, имеют всего один день для легализации своего статуса. Об этом 10 сентября сообщило МВД России. Ведомство напомнило, что 10 сентября истекает срок действия президентского указа, который позволял иностранцам, чье пребывание в стране стало незаконным, урегулировать свой статус. С 11 сентября в отношении мигрантов, не успевших легализоваться, будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению прав, включая запрет на въезд в Россию в будущем. Это касается также граждан Украины, которые могут оформить вид на жительство или подать заявление на российское гражданство при наличии постоянной прописки на Украине.