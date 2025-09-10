Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
20°
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
ЦБ USD 84.92 1.68 11/09
ЦБ EUR 99.82 1.79 11/09
Нал. USD 85.10 / 84.00 10/09 18:30
Нал. EUR 99.30 / 100.49 10/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
1 час назад
219
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 207
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 405
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 009
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
МВД сообщило, что у мигрантов остался один день для легализации в России
Мигранты, находящиеся в России нелегально, имеют всего один день для легализации своего статуса. Об этом 10 сентября сообщило МВД России. Ведомство напомнило, что 10 сентября истекает срок действия президентского указа, который позволял иностранцам, чье пребывание в стране стало незаконным, урегулировать свой статус. С 11 сентября в отношении мигрантов, не успевших легализоваться, будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению прав, включая запрет на въезд в Россию в будущем. Это касается также граждан Украины, которые могут оформить вид на жительство или подать заявление на российское гражданство при наличии постоянной прописки на Украине.

Мигранты, находящиеся в России нелегально, имеют всего один день для легализации своего статуса. Об этом 10 сентября сообщило МВД России.

Ведомство напомнило, что 10 сентября истекает срок действия президентского указа, который позволял иностранцам, чье пребывание в стране стало незаконным, урегулировать свой статус.

С 11 сентября в отношении мигрантов, не успевших легализоваться, будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению прав, включая запрет на въезд в Россию в будущем. Это касается также граждан Украины, которые могут оформить вид на жительство или подать заявление на российское гражданство при наличии постоянной прописки на Украине.

Иностранцы, не успевшие урегулировать свой статус до 11 сентября, столкнутся с серьезными ограничениями: им будет запрещено регистрировать брак, разводиться, устраивать детей в образовательные учреждения, управлять автомобилем и получать другие необходимые услуги. Для легализации своего положения нарушителям необходимо обратиться в паспортно-визовые центры МВД или в ближайшие миграционные подразделения.