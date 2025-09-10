Милонов призвал россиян целоваться в общественных местах

Депутат Государственной думы Виталий Милонов опроверг слухи о возможных штрафах и арестах за поцелуи в общественных местах. Политик подчеркнул, что проявление чувств не является хулиганством и не должно караться законом, пишет «Абзац». По словам Милонова, информация, распространенная юристом Яной Бондаренко, является ошибочной, и сам юрист не заслуживает доверия. Депутат отметил, что целоваться в общественных местах — это естественное проявление любви и привязанности, и гражданам не стоит опасаться наказаний за это. Ранее в Telegram-канале «SHOT Проверка» появилась информация о том, что россияне могут столкнуться с арестом до 15 суток или штрафом за поцелуи на публике.

Фото: duma.gov.ru