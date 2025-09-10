Из-за обломков БПЛА произошел пожар во дворе частного дома в Рязанской области

Ночью 10 сентября над территорией Рязанской области средствами ПВО и РЭБ сбиты три БПЛА. По предварительной информации главы региона, пострадавших нет. «Осколки одного из беспилотников упали на хозпостройку во дворе частного дома. Возгорание оперативно ликвидировано, оценивается материальный ущерб», — заключил Малков.

