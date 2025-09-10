Инфляция в России снизилась до 8,1%

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 8 сентября составила 8,1%, что является небольшим снижением по сравнению с показателем 8,11% неделей ранее. В еженедельном обзоре министерства также отмечается, что оценка инфляции на 1 сентября была скорректирована с учетом новых данных Росстата за август, и теперь составляет 8,11% вместо прежних 8,28%. В период с 2 по 8 сентября цены на продукты питания увеличились в среднем на 0,06%. При этом плодоовощная продукция показала снижение цен на 1,99%, в то время как остальные продовольственные товары подорожали на 0,24%.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 8 сентября составила 8,1%, что является небольшим снижением по сравнению с показателем 8,11% неделей ранее.

В еженедельном обзоре министерства также отмечается, что оценка инфляции на 1 сентября была скорректирована с учетом новых данных Росстата за август, и теперь составляет 8,11% вместо прежних 8,28%.

В период с 2 по 8 сентября цены на продукты питания увеличились в среднем на 0,06%. При этом плодоовощная продукция показала снижение цен на 1,99%, в то время как остальные продовольственные товары подорожали на 0,24%.