Эксперты зафиксировали рост интереса к русской классике

По данным статистики, больше всего читатели интересуются «Пиковой дамой» Александра Пушкина (+ 213% к аналогичному периоду 2024 года), «Бесприданницей» Александра Островского (+194%) и «Вишневым садом» Антона Чехова (+ 132%).

Согласно статистике, подготовленной накануне осеннего премьерного блока телевизионных роликов, в стране зафиксирован рост интереса читателей к русской классике. Об этом сообщил ВТБ со ссылкой на Литрес.

Сдержанный рост показали «Му-му» (+92%) и «Отцы и дети» (+75%) Ивана Тургенева. Роман «Обломов» Ивана Гончарова решили прочитать на 80% больше пользователей сервиса электронных и аудиокниг, чем год назад.

«Преступление и наказание» Федора Достоевского стало на 69% популярнее, «Горе от ума» Александра Грибоедова — на 33%, а роман Ильфа и Петрова «12 стульев» — на 27%. Отмечается, что этот тренд частично связывают с имиджевой кампанией «ВТБ — это классика», которую запустили год назад. В рамках кампании на ТВ-экраны выходят ролики, в которых экранизированы сюжеты известных произведений русской литературы, но не буквально, а с новым — счастливым — концом.

Над созданием роликов работают известные российские кинематографисты, среди которых Клим Шипенко, Сарик Андреасян, Игорь Гринякин.

«Классические произведения перечитывают люди всех возрастов. Сюжеты банка подогревают интерес к известным книгам и охватывает огромную аудиторию — ТВ смотрят по всей стране. Поэтому вполне объяснимо, что зрители хотят освежить в памяти увиденный сюжет, чтобы понять, какой урок, заложенный автором, был актуален в прошлом и какие новые акценты можно увидеть сегодня», — сказала Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний Литрес.

Фото: Алексей Тихонюк, пресс-служба ВТБ