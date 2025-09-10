Дирекции дорог вынесли представление из-за плохой дороги в Ухоловском районе
Дирекции дорог вынесли представление из-за плохой дороги в Ухоловском районе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прокуратура Ухоловского района выявила нарушения в сфере безопасности дорожного движения на дорогах регионального и межмуниципального значения, включая подъездные пути к школам.
Специалисты зафиксировали дефекты дорожного покрытия, отсутствие разметки «зебра», искусственных неровностей, тротуаров, освещения и дорожных знаков.