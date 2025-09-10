Большинство рязанцев выступили против единой спортивной формы в школах

Госдума в начале сентября обсуждала введение единой спортивной формы в школах. По данным SuperJob, инициатива воспринята рязанцами негативно. За введение выступили только 26% горожан, против — 52%. Среди родителей школьников голоса распределились следующим образом: за — 34%, против — 59%. Согласно опросу, мужчины чаще женщин выступают против единой формы (55 и 49% соответственно). Среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц противников инициативы больше, чем среди тех, чей заработок ниже.