60-летняя рязанка оплатила покупки в магазинах чужой картой
Отмечается, что 50-летний заместитель директора одной из коммерческих организаций потерял карту на улице и обнаружил, что ей расплачивались в магазинах. Всего похищено 39 250 рублей. Полицейские установили, что картой воспользовалась 60-летняя жительница Рязани. Подозреваемая признала вину. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
