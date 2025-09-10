3 БПЛА — сбито над территорией Рязанской области за ночь
С полуночи до 05.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России — Минобороны РФ.
С полуночи до 05.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России — Минобороны РФ.
Позже стало известно, что из-за обломков БПЛА произошел пожар во дворе частного дома в Рязанской области.