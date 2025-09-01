Рязань
ВТБ выяснил: новоселье с кошки начинает половина россиян

Переезд для россиян — не просто смена локации, а целый ритуал, где ключевую роль играет кошка. Соблюдение традиций и примет для многих — просто привычка, но 51% опрошенных, переступая порог нового дома, запускают или готовы запустить первым туда животное. Об этом говорят результаты исследования* ВТБ, проведенного перед ВЭФ-2025.

Особенно верны традициям в южных регионах (60%), а вот жители Дальнего Востока прагматичнее. Несмотря на то, что Владивосток — столица самых редких крупных кошек планеты, дальневосточных леопардов, только 38% его жителей запускают в новый дом первой кошку, еще столько же дальневосточников не совершают никаких «переездных» ритуалов.

Опрос показал, что следование приметам при переезде — явление довольно распространенное. Помимо кошки, в топ «новосельных обрядов» россиян входят генеральная уборка (43%) и шумное веселье (32%). Единого рецепта помочь пушистому новоселу освоиться — нет, но большинство владельцев (54%) предпочитают создавать кошке ощущение безопасности, используя знакомые предметы. Для защиты мебели обращаются к когтеточкам. Респонденты уверены: где бы кошка ни любила точить когти, там и должна стоять когтеточка или ее альтернатива.

Исследование проведено в рамках кампании ВТБ «Время быть заметным. Возвращаем исчезающие виды на карту будущего», приуроченной к ВЭФ-2025. Ее главный герой — дальневосточный леопард. Дикое животное, обитающее в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье, внесено в Красную книгу и находится на грани исчезновения — сегодня в России обитает более 120 особей. В 2024 году ВТБ взял на себя роль хранителя семьи леопарда — Герды и троих ее котят. Банк поддерживает защитников дикой природы, привлекает внимание к важности сохранения самой большой редкой кошки планеты и биоразнообразия России.

*Исследование было проведено 8-12 августа 2025 года среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.