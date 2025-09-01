В ВТБ рассказали, где оформить ребенку «Пушкинскую карту»

Чтобы получить цифровую карту, нужно зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить свою учетную запись, скачать приложение «Госуслуги Культура» и подтвердить выпуск Пушкинской карты. Для получения пластиковой карты нужно обратиться в флагманские офисы ВТБ или Почта Банка.

Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тыс. рублей из лимита.

С 2026 года банком-оператором программы «Пушкинская карта» станет ВТБ. Пользователи карты уже сейчас могут подать заявление на ее выпуск в банк, чтобы с 1 января 2026 года продолжить покупать билеты на культурные мероприятия в рамках программы. До конца года подать заявление на выпуск можно в приложении «Госуслуги Культура» и приложении Почта Банка, а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и Почта Банка, адреса которых можно узнать на сайте .

Уже выпущенная карта Почта Банка будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года подать заявление на выпуск Пушкинской карты можно будет в приложениях «Госуслуги Культура», «ВТБ Онлайн» (если пользователь — клиент ВТБ), а также лично в офисах ВТБ с 12 января. Если клиенту потребуется не цифровая, а пластиковая карта, то ее также можно оформить в офисе банка.

«Пушкинская карта — уникальный социальный проект, направленный на популяризацию культуры у молодежи. Наша задача — сделать процесс перехода обслуживания проекта из Почта Банка в ВТБ максимально комфортным и бесперебойным для клиентов. Подача заявления занимает не больше минуты», — отметил Александр Пахомов, заместитель президента-председателя правления ВТБ.