В Самарской области при пожаре сгорела семья
В Самарской области при пожаре погибла целая семья. Об этом сообщил телеграм-канал «Плохие новости». Все члены семьи: мать, отец и сын, — мирно спали, когда произошло возгорание дома. Ольга, ее 43-летний супруг и пятилетний сын оказались в огненной ловушке. Они не смогли выбраться и сгорели заживо. Причиной пожара считается неисправность проводки.
Фото: Плохие новости 18+