В Ростове пропала 39-летняя мать двоих детей
В Ростове-на-Дону продолжается расследование исчезновения 39-летней Алены, матери двоих детей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».
Последний раз женщину видели живой во время встречи с ее бывшим супругом Сергеем, после чего она перестала выходить на связь.
Родные Алены обеспокоены, так как Сергей начал вести себя агрессивно после того, как узнал о новых отношениях своей экс-жены с молодым мужчиной. Также мужчина неоднократно пытался восстановить отношения с Аленой.
Фото: Плохие новости 18+