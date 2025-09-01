В России высказались о возможности выхода Трампа из украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность выхода из конфликта на Украине, если не удастся достичь его урегулирования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» и члена президиума научного совета при Совете безопасности России Александра Яковенко. Яковенко отметил, что выход из конфликта может повысить рейтинг Трампа в стране, так как это будет восприниматься как шаг к миру. Он также подчеркнул, что такое решение могло бы упростить отношения Вашингтона с Индией, поскольку устранит необходимость в тарифах на закупки российской нефти.

Президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность выхода из конфликта на Украине, если не удастся достичь его урегулирования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» и члена президиума научного совета при Совете безопасности России Александра Яковенко.

Яковенко отметил, что выход из конфликта может повысить рейтинг Трампа в стране, так как это будет восприниматься как шаг к миру. Он также подчеркнул, что такое решение могло бы упростить отношения Вашингтона с Индией, поскольку устранит необходимость в тарифах на закупки российской нефти.

22 августа Трамп заявил о возможности введения санкций или пошлин, а также о выходе из процесса мирного урегулирования. Он отметил, что для достижения прогресса в этом вопросе необходимы усилия как со стороны России, так и Украины.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп находится в затруднительном положении относительно решения конфликта, и Вашингтон ищет новые подходы. Тем временем американские и европейские официальные лица продолжают обсуждать состав миротворческих сил в рамках гарантий безопасности для Украины.

Фото: Leah Millis/Reuters