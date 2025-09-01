Рязань
Список уличных туалетов в Рязани
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В России мигрантов без гражданства хотят обязать возмещать расходы государству
Кроме того, с 1 июля 2025 года в России вступят в силу новые законодательные нормы, касающиеся контроля за мигрантами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что иностранные граждане, прибывающие в страну, будут обязаны проходить дактилоскопию для подтверждения своей личности.