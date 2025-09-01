В России мигрантов без гражданства хотят обязать возмещать расходы государству

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, который обязывает мигрантов, лишенных российского гражданства, возмещать государству расходы, понесенные на их социальную поддержку, образование и медицинское обслуживание. Об этом пишет URA.ru. Инициатива направлена на возврат средств из бюджета и призвана повысить финансовую устойчивость государственных фондов. В пояснительной записке к законопроекту указано, что его принятие обеспечит социальную справедливость и предотвратит необоснованное использование бюджетных ресурсов лицами, утратившими гражданство России в результате противоправных действий, угрозы безопасности или предоставления поддельных документов. Правительство РФ будет определять порядок расчета сумм для возмещения.

Кроме того, с 1 июля 2025 года в России вступят в силу новые законодательные нормы, касающиеся контроля за мигрантами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что иностранные граждане, прибывающие в страну, будут обязаны проходить дактилоскопию для подтверждения своей личности.