В Павловске после экстремального прыжка с трубы ТЭЦ погибла женщина
В Павловске после экстремального прыжка с трубы ТЭЦ погибла 45‑летняя петербурженка Елизавета. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».
По словам автора поста, прыжок прошёл успешно. Однако затем решила сделать фотографию на память. Она, уже без страховки, поднялась обратно на 88‑метровую трубу, поскользнулась и сорвалась. От полученных травм шансов выжить не было.
По информации близких, Елизавета давно увлекалась экстримом и регулярно совершала прыжки с высоких объектов. У неё осталось двое детей.
Фото: Плохие новости 18+