Священник назвал нынешних россиян ленивыми, кислыми и жадными
Протоиерей Андрей Ткачев уверен, что современные люди занимаются «ненужными вопросами» и после смерти жалеют о нереализованном потенциале. Во время проповеди представитель РПЦ отметил, что граждане вечно чем-то недовольны и жалуются на нехватку денег. В связи с этим он призвал прихожан делать то, что они могут.
