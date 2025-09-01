Рязанцы пожаловались на строительный мусор у школы в Кораблинском районе

Рязанцы выразили недовольство состоянием территории МОУ Кораблинской средней школы имени Героя РФ И. В. Сарычева, которая, по их словам, не готова к приему учеников. Об этом в редакцию РЗН. Инфо написали читатели. Несмотря на информацию о завершении капитального ремонта и готовности к эксплуатации, родители обеспокоены наличием строительного мусора, грязи и неухоженной территории вокруг учебного заведения. Мать одного из учеников отметила: «Я боюсь отправлять своего ребенка в школу. Как можно считать школу готовой, если повсюду строительные конструкции?». Родители требуют разобраться в ситуации и призывают к ответственности тех, кто подписывал акты о готовности, когда на самом деле условия для детей остаются небезопасными.

