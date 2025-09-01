Рязанцы обратили внимание на состояние площадки в Скопинском районе
В селе Секирино Скопинского района местные жители пожаловались на состояние детской площадки. Об этом написали в телеграм-канале «Скопин народный». Как сообщается, она заросла травой и стала небезопасной для детей. «Скоро детей там потеряешь!» — пишет автор поста. Также уточняется, что один из тренажеров на площадке находится в неисправном состоянии. Местные жители призывают администрацию района обратить внимание на проблему и навести порядок на площадке, площадь которой составляет всего 5 на 10 метров.
Фото: Скопин народный