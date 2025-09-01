Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
26°
Втр, 02
16°
Срд, 03
19°
ЦБ USD 80.43 0.1 02/09
ЦБ EUR 94.38 0.33 02/09
Нал. USD 80.15 / 80.99 01/09 18:30
Нал. EUR 93.95 / 95.18 01/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
Вчера 16:40
2 637
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 620
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 183
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 988
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россияне назвали бонусы и безопасность главными стимулами выбора способа оплаты

Каждый второй россиянин готов активнее использовать альтернативные платежные методы при условии начисления бонусов и кешбэка, а также гарантий безопасности. Таковы результаты опроса ВТБ, проведенного в преддверии ВЭФ-2025.

Альтернативные методы безналичной оплаты стремительно набирают популярность: так, переводы по СБП использует 71% респондентов, платежи по QR‑коду — 61%, а оплату с помощью NFC‑технологий — 35%. Почти половина опрошенных платит с помощью СБП как минимум раз в неделю.

Лидерами по ежедневному использованию стали Северо-Кавказский (25%) и Дальневосточный округа (19%). Несколько раз в неделю таким способом чаще всего пользуются на Юге (41%), а также в Москве и Московской области (38%). Как и в случае с оплатой через СБП, большинство опрошенных совершают транзакции через QR несколько раз в неделю (27%). Каждый день их применяют 13% респондентов, а 15% предпочитают использовать решение несколько раз в месяц.

Оплата по NFC также становится популярнее. 12% респондентов уже пользуются таким способом оплаты ежедневно, а 15% прибегают к этой технологии несколько раз в неделю. Больше всего сторонников NFC проживает в Москве (19%) и Санкт‑Петербурге (18%). Для трети опрошенных альтернативные методы платежей стали самым удобным инструментом оплат, тогда как наличные признаны наименее предпочтительным способом (6%).

При этом регионы показывают разнообразие предпочтений: NFC‑платежи наиболее популярны на Кавказе, оплата по QR — в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области, переводы по СБП оценили жители Северо‑Запада, а классические оплаты картой остаются наиболее востребованными в Приволжском округе.

Главным фактором, мотивирующим россиян использовать новые методы оплат, стали бонусные программы и кешбэк (60%). Примерно половина респондентов готова активнее использовать альтернативные способы при наличии гарантий безопасности.

«Интерес россиян к альтернативным платежным инструментам растет не только в столичных регионах, но и по всей стране: пользователи отмечают удобство и разнообразие вариантов оплат. Это показывает, что рынок безналичных оплат в России продолжает развиваться и меняться в зависимости от предпочтений пользователей. Банкам, в свою очередь, важно не только обеспечивать комфорт и безопасность, но и предлагать клиентам ощутимые выгоды, что будет способствовать более активному использованию инновационных решений», — подчеркнул старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.