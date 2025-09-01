Россиянам напомнили о новых мерах борьбы с кибермошенничеством

С 1 сентября начали действовать новые принципы защиты граждан от аферистов. В частности, речь идет о возможности самозапрета на оформление сим-карт. Воспользоваться нововведением можно через «Госуслуги» или в некоторых МФЦ. Так преступники не смогут оформить услуги связи на чужие данные. Также теперь смс-код для смены пароля в «Госуслугах» приходит не просто после завершения звонка, а с небольшой задержкой, чтобы информация поступала пользователю в момент, когда не идет разговор с мошенниками.

Помимо прочего, граждане не смогут отдать свою сим-карту третьим лицам, кроме близких родственников: супруги, дети, родители, дедушки, бабушки, внуки, родные и сводные братья и сестры. Благодаря этому аферистам станут недоступны чужие номера.

Для более надежной защиты все вызовы будут промаркированы с указанием организации, из которой поступает звонок. Спам-звонки будут поступать только с предварительного согласия абонента.

Защита граждан остаётся одним из приоритетов работы Минцифры.