Российские банки смогут ограничивать выдачу наличных

С 1 сентября в России вступил в силу закон № 41-ФЗ, который обязывает банки проводить проверки операций по выдаче наличных денежных средств на предмет отсутствия признаков принуждения клиента. Об этом пишет Life.ru.
Новые правила направлены на защиту граждан от финансового мошенничества и предотвращение случаев, когда злоумышленники могут заставить потерпевших снимать деньги под давлением.
Согласно закону, если у финансовой организации возникают подозрения, что выдача наличных происходит без добровольного согласия клиента, она имеет право установить суточный лимит на снятие средств через банкомат в размере не более 50 тысяч рублей. Это ограничение будет применяться в случаях, когда банки зафиксируют нетипичные для клиента запросы на крупные суммы наличных.
Банки будут анализировать поведенческие паттерны клиентов и обстоятельства операций, что позволит более эффективно выявлять потенциальные случаи мошенничества и защищать интересы граждан.