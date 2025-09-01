Российские банки смогут ограничивать выдачу наличных

Рязань
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
Вчера 16:40
2 636
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 619
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 183
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 988
С 1 сентября в России вступил в силу закон № 41-ФЗ, который обязывает банки проводить проверки операций по выдаче наличных денежных средств на предмет отсутствия признаков принуждения клиента, пишет Life.ru. Новые правила направлены на защиту граждан от финансового мошенничества. Согласно закону, если у финансовой организации возникают подозрения, что выдача наличных происходит без добровольного согласия клиента, она имеет право установить суточный лимит на снятие средств через банкомат в размере не более 50 тысяч рублей. Это ограничение будет применяться в случаях, когда банки зафиксируют нетипичные для клиента запросы на крупные суммы наличных.

С 1 сентября в России вступил в силу закон № 41-ФЗ, который обязывает банки проводить проверки операций по выдаче наличных денежных средств на предмет отсутствия признаков принуждения клиента. Об этом пишет Life.ru.

Новые правила направлены на защиту граждан от финансового мошенничества и предотвращение случаев, когда злоумышленники могут заставить потерпевших снимать деньги под давлением.

Согласно закону, если у финансовой организации возникают подозрения, что выдача наличных происходит без добровольного согласия клиента, она имеет право установить суточный лимит на снятие средств через банкомат в размере не более 50 тысяч рублей. Это ограничение будет применяться в случаях, когда банки зафиксируют нетипичные для клиента запросы на крупные суммы наличных.

Банки будут анализировать поведенческие паттерны клиентов и обстоятельства операций, что позволит более эффективно выявлять потенциальные случаи мошенничества и защищать интересы граждан.