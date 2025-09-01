Путин высказался о необходимости устранения первопричин конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить первопричины кризиса. Об этом он сообщил на открытии саммита ШОС. «Чтобы украинское урегулирование носило долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса», — заявил он. Также, по словам российского лидера, кризис на Украине возник не из-за «нападения», а вследствие государственного переворота.
Фото: kremlin.ru