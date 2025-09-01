Названа причина смерти школьницы на линейке в Ульяновской области
По информации собеседника издания РИА Новости, трагедия в лицее поселка Октябрьский произошла из-за остановки у ребенка кардиостимулятора. Ранее сообщалось, что врачи скорой пытались спасти ученицу, но она не выжила.
Названа причина смерти школьницы на линейке в Ульяновской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местных правоохранителей.
По информации собеседника издания, трагедия в лицее поселка Октябрьский произошла из-за остановки у ребенка кардиостимулятора.
Ранее сообщалось, что врачи скорой пытались спасти ученицу, но она не выжила.