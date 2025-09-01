Над Россией за ночь уничтожили 50 беспилотников ВСУ
Над Россией за ночь перехватили 50 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны в своих соцсетях. Российские средства ПВО 16 украинских БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 12 — над Белгородской областью, семь — над акваторией Азовского моря, четыре — над Саратовской областью, по три - над Самарской, Оренбургской областями и Республикой Татарстан, два — над Краснодарским краем.
