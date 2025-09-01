На разработку проекта очистных сооружений в Рязани потратят 19 миллионов
На технико-экономическое обоснование строительства очистных сооружений и реконструкции канализационных сетей в Рязанском районе потратят 19 миллионов 82 тысячи 421 рубль. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документации, в задачи подрядчика входит формирование водного баланса города, разработка техрешений для новых стоков и реконструкция уже существующих коммуникаций. Основным водным объектом для приемки очищенных вод будет Ока. Среднесуточный объем стоков планируют увеличить со 170 тысяч м³ до 250 тысяч м³. Срок выполнения предпроектных работ — до 12 декабря 2025 года включительно. Заказчик — управление капитального строительства администрации города.
