Минобороны рассказало о суточных потерях ВСУ
ВС России ликвидировали кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot, пусковую установку РСЗО HIMARS. По данным Минобороны, украинская сторона лишилась около 1 245 бойцов. Российские средства ПВО уничтожили 260 БПЛА самолетного типа.
Минобороны рассказало о суточных потерях ВСУ. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
ВС России ликвидировали кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot, пусковую установку РСЗО HIMARS.
По данным Минобороны, украинская сторона лишилась около 1 245 бойцов. Российские средства ПВО уничтожили 260 БПЛА самолетного типа.