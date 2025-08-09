В Рязани произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась на улице Грибоедова. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
