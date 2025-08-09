Павел Малков принял участие в заседании рязанского Общественного штаба по наблюдению за выборами

Как отметил губернатор, многие жители региона захотели стать общественными наблюдателями на выборах. Среди них есть представители учреждений образования, предприятий, студенты, а также ветераны СВО, участники региональной программы «ГЕРОИ62» и члены их семей. По словам Павла Малкова, активное участие в работе должны принимать и политические партии.

«Наша общая задача, чтобы выборы прошли легитимно, прозрачно, полностью в рамках правового поля. С этой целью сейчас возобновил работу Общественный штаб по наблюдению за выборами. Он уже не раз доказывал свою эффективность», — сказал Павел Малков.

В этом году состав Штаба обновлен. В него вошли участники СВО, представители НКО, лидеры общественного мнения, эксперты в области политики, административного управления, сферы образования.

Как отметил губернатор, многие жители региона захотели стать общественными наблюдателями на выборах. Среди них есть представители учреждений образования, предприятий, студенты, а также ветераны СВО, участники региональной программы «ГЕРОИ62» и члены их семей. По словам Павла Малкова, активное участие в работе должны принимать и политические партии.

На заседании подписали соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой региона и политическими партиями. В частности, о взаимодействии по вопросам направления наблюдателей от партий на избирательные участки, проведении консультаций и др. Из 8 партий, участвующих в выборах, продекларировали приверженность чистым выборам и присоединились к соглашению за честные выборы все, кроме КПРФ.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев высоко оценил организацию работы в регионе.

«У нас есть стандарт избирательной кампании, многие его компоненты в Рязанской области присутствуют. Стандарты, которые мы применяем, помогают и наблюдателям, и кандидатам работать и видеть, что их результат объективный и достоверный», — сказал он.

Председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина подчеркнула, что работа Штаба призвана обеспечить общественное наблюдение за выборами, подготовить корпус наблюдателей — порядка 3 тысяч человек. В настоящее время проводятся обучающие семинары в муниципальных образованиях региона.

Председатель областной избирательной комиссии Андрей Сидоренко напомнил, что голосование пройдет в течение трех дней: 12,13,14 сентября.