На рязанской трассе произошло ДТП с участием «Рено»
Авария случилась на трассе Рязань — Ряжск. Столкнулись две легковушки. Одна из них получила серьезные механические повреждения — у нее повреждена передняя часть. Официальная информация уточняется.
На рязанской трассе произошло ДТП с участием «Рено». Об этом сообщили в соцсетях 9 августа.
Авария случилась на трассе Рязань — Ряжск. Столкнулись две легковушки. Одна из них получила серьезные механические повреждения — у нее повреждена передняя часть.
Официальная информация уточняется.
Видео и фото: группа «ПУВР» в «ВК»