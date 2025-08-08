В Дашково-Песочне жителям устроили раздачу воды

В Дашково-Песочне привезли воду. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели. Раздача происходит на пересечении Васильевского проезда и улицы Песоченской. «Довольно много людей набирают, каждые минуты 2 подходят. Вода не питьевая», — уточняют очевидцы.